Da sempre la musica è protagonista assoluta del Nat ale e la proposta musicale della Corale Novese per il suo tradizionale concerto, che si svolgerà presso la Chiesa della Pieve giovedì 19 dicembre ( h.21), è una raccolta di pezzi intramontabili tratti sia dal rep ertorio popolare italiano che internazionale. Dai ” vecchi classici” del Natale ( come ” Fermaron o i cieli”, Tu scendi dalle stelle” , ” Astro del c iel” ), veri e propri capolavori che traducono il senso della gioi a e dello stupore riportato dai testi evangelici a i ” nuovi classici” cioè composizioni più recenti ma , ormai, entrati di diritto nel panorama degli evergreen n atalizi ( come ” All I Want for Christmas is You” di Mariah C arey, ” Happy Xmas/ War is over di J. Lennon e Yoco Ono per citarne alcuni ) Un affresco di melodie capace di sfumare le differe nze di genere e creare una colonna sonora dove l’ effetto, degno di nota, sono le elaborazioni e le a rmonizzazioni scritte per coro a voci miste. L’ ese cuzione a cappella, poi, consentirà di apprezzarne ed eviden ziarne le dissonanze.