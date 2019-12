Domenica 15 dicembre, al Restaurant Gran Gusto Wok di Alessandria, ha vinto la 8^tappa della settima edizione di “Una Canzone per Sognare” Claudia Vesa, di Valenza,che ha cantato Accanto a te di Umberto Urso.

A valutarne le qualità si è espressa una giuria tecnica composta da Leyla D, Giovanna Mari, Daniela Venturelli e Fabio De Falco.

Per i big al secondo posto si sono classificati con ex aequo: Alessia Cremone e Jonut Bontoiu, entrambi di Alessandriae al terzo posto Betty Conti di Castana (PV).Per la categoria Overha vinto JC Teddy , di San Damiano d’Asti, con il brano You Raise Me Up di Josh Groban. Il premio inedito è andato alla cantautrice Keti New di Torino con il brano Il Vento Tira Forte.

Il premio Special Award è andato all’alessandrino Luca Caltanisetta (già in finale come vincitore di tappa) con il brano Non avere paura di Tommaso Paradiso. Gli altri cantanti: Karine Noelle Desneux, Isabella Damiani, Angela Salamone, Riccardo Graziano e Maria Busacchi.

Undici le ragazze che hanno sfilato, sia in abito elegante che in costume.

La fascia di Una Miss per Sognare è andataalla diciassettenne Carolina Gambino di Alessandria. Le coreografie delle miss sono state coordinate da Giovanna Mari.

Inoltre sono state assegnate tre fasce Miss Termoclima: Irene Furnari, di Alessandria, Cristina Nucci, di Villalvernia,e Orma Dragoti, di Valenza.

Ospiti canori: Leyla D (membro Four Seasons), che ha cantato il suo inedito dal titolo “Lady Perfect”, Irene Furnari, Mattia Leto, Luca Caltanisetta, Cinzia Scitano, Katia Igrò e Letizia Mason. Ospite della serata anche il vincitore, nella categoria over della passata edizione, Maurizio Farina.

Curiosità e apprezzamento, da parte di tutti presenti, per i regali donati da Babbo Natale, visto l’approssimarsi delle feste natalizie.

Ha condotto la serata Beppe Viazzi, conla direzione artistica di Mario Mossuto, audio Dj Max della Service DMLD, le fotografie di Aurelio Arena e le riprese video curate da Oliver Buzz.