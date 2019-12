È il titolo del libro scritto dall’ingegner Mauro Forghieri con Marco Giachi curato da Daniele Buzzonetti dedicato A tutti i piloti che con la loro passione e la loro capacità hanno valorizzato il lavoro dei progettisti.

Gli autori, prima d’intraprendere la scrittura del testo, hanno percorso il mondo dell’automobilismo palmo a palmo, dagli albori fino ai giorni nostri, disquisendo dettagliatamente sulle parti dell’automobile più significative … si sono proposti di spiegare con parole semplici da dove arrivano le vetture di Formula 1 e perché “sono fatte così”… come s’apprende dalla Premessa di pagina 9.

La descrizione è piuttosto complessa pur mantenendo un “assetto” comprensibile, spiegato attraverso grafici mirati ad approfondire quelle parti d’ardua comprensione anche per gli addetti ai lavori.

Dunque, il linguaggio tecnico non è stato sminuito, piuttosto è stata la capacità degli autori a prendere per mano la lettrice e/o il lettore, di qualunque età sia, per condurlo nell’affascinante mondo delle corse automobilistiche, spiegando con attenzione le varie eccellenze impiegate nell’intento di raggiungere per primi la sventolante bandiera a scacchi.

Le 240 pagine si leggono discretamente bene, sono suddivise in tanti capitoli proprio per mantenere quella sobrietà narrativa da privilegiare il posto più ambito nella libreria di famiglia.

Il testo, finito di stampare nel mese d’ottobre del 2018, è integrato da schemi, illustrazioni, contiene un provvidenziale glossario utile a definire i termini rigorosamente tecnici.

Stampato da Edizioni Minerva, Argelato – Bologna.

Franco Montaldo