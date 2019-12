Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Di seguito il programma della manifestazione:ore 11.00 inaugurazione e saluto della direttrice del Forte, dott.ssa Anna Maria Aimone, del rappresentante dell’UNIDuevalli Borbera e Scrivia, signor Domenico Rinaldis, del presidente dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, giovanni torchia e di un rappresentante dell’Istituto Comprensivo si Gavi;ore 11.20 concerto della Banda Musicale Arquatese;ore 11.45 presentazione del libro “Il sorriso degli eroi” dei fratelli Massimo e Maurizio Novelli, illustrato da Max VolpaI Presepi e la mostra di artigianato artistico saranno visitabili durante le visite guidate al Forte.Tale evento sarà collegato ad un concorso fotografico rivolto alle scuole del territorio, indetto dall’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, Polo Museale del Piemonte e Direzione del Forte di Gavi. I premi, consistenti in buoni per l’acquisto di materiale didattico, sono messi a disposizione dalla Libera Università di ogni età UNIDuevalli Borbera e Scrivia. Al termine del concorso sarà allestita una mostra fotografica al Forte di Gavi delle immagini più significative scattate dagli studenti.

Domenica 8 dicembre 2019, al Forte di Gavi, alle ore 11.00, si inaugurerà l’iniziativa “Arte in Forte” che avrà termine il 16 di febbraio 2020. Durante tale periodo nelle sale del Forte saranno esposti presepi di collezioni private dei signori Marco Costa, Gian Paolo Vigo, Livia e Ino Repetto; inoltre sarà visitabile una mostra di artigianato artistico del signor Cosimo Fuso. A tale iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia in collaborazione con il Polo Museale del Piemonte e la Direzione del Forte di Gavi, partecipano l’Istituto Comprensivo di Gavi, la Banda Musicale Arquatese, la Compagnia teatrale “I Mancini del Quarto” e la Libera Università di ogni età, UNIDuevalli Borbera e Scrivia.