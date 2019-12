Per far rivivere anche le frazioni, la neonata associazione “L’arcobaleno di Mirko” organizza una giornata in allegria e un momento di ritrovo per gli abitanti e non della frazione….

L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 15,30 con l programma che potete leggere nella locandina a fine articolo

Il ricavato di quest’iniziativa andrà a finanziare il progetto di sistemazione degli orti sociali che l’associazione intende realizzare all’interno di una struttura nel retro della parrocchia in stato di abbandono da più di 25 anni per dare la possibilità a ragazzi e anziani di ritrovarsi insieme e scambiarsi le loro esperienze dove gli anziani potranno insegnare a ragazzi con disabilità minori l’approccio con Madre Natura.