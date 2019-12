Ricerca per:

In attesa del prossimo incontro tra le parti, FIOM, FIM e UILM provinciali con tutte le lavoratrici e i lavoratori ribadiscono che l’aspetto occupazionale e salariale sono di primaria importanza, e di fronte ad una nuova possibile prospettiva societaria gli interessi dei lavoratori dovranno rimanere centrali.

E’ necessario ricordare che le lavoratrici e i lavoratori con le parti sindacali, in modo particolare nell’ ultimo decennio, hanno fortemente contribuito a fronteggiare la crisi che ha colpito l’ azienda, questo in difesa dell’occupazione e di una più stabile prospettiva industriale.

L’ elemento che preoccupa fortemente le parti sindacali è la dichiarazione di Cerutti che rispetto ad un potenziale nuovo assetto aziendale ci saranno degli esuberi certi, ad oggi non ancora quantificabili.

Tale incontro si colloca in un percorso di confronto che negli ultimi mesi è andato intensificandosi per effetto di continui solleciti e richieste da parte Sindacale dovuti ad una sempre più crescente preoccupazione rispetto alle prospettive industriali del gruppo.

In data odierna, presso la Confindustria di Vercelli, le Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL FIOM, CISL FIM e UIL UILM, hanno incontrato la Proprietà della Azienda O.M.G. CERUTTI S.p.A.

Prospettive importanti per la ditta Cerutti di casale Monferrato