Ultimo week end prima del Santo Natale con varie proposte di intrattenimento nel centro di Diano Marina , ricco di luci e colori, per accompagnare lo shopping (negozi ovviamente aperti tutti i giorni) ed accogliere i primi turisti in arrivo per le festività.

A dominare piazza Martiri della Libertà, davanti a palazzo civico, è sempre il maxi albero luminoso , intorno al quale hanno trovato spazio, oltre alla simpatica slitta di Babbo Natale, tanti fiori e gli alberi addobbati dalle scuole del comprensorio per l’ormai classico concorso.

Domani, sabato 21, dalle ore 17, va in scena il secondo appuntamento di The Christmas Time , format che prevede con musica dal vivo con due band (Ponente Folk Legacy e The Groove), il profumo delle caldarroste, dei dolci caramellati e delle delizie a tema natalizio, inoltre attività di animazione, con truccabimbi e la futuristica casa di Babbo Natale, che non mancherà di incuriosire i più giovani, che potranno consegnare direttamente le loro letterine, e i passanti. L’iniziativa è promossa dalla Confcommercio del Golfo Dianese, con il coinvolgimento dei militi della Croce Rossa Italiana, sotto la direzione artistica di Carmine Esposito.

Sempre domani, alle ore 19, i bambini delle classi 4 a e 5 a Elementare del Catechismo di Diano Marina saranno protagonisti, presso la cappella della SS. Annunziata (viale Matteotti 16) di un piccolo e festoso concerto natalizio, con ingresso ad offerta libera.

Il ricavato sarà devoluto al Fondo di solidarietà della Parrocchia di Diano Marina a beneficio delle famiglie in difficoltà. Sul fronte culturale, ancora sabato 21, alle ore 16, l’appuntamento è presso la sala conferenze “Margherita Drago” di Palazzo del Parco, con l’incontro sul tema ” Natività e dintorni nell’arte sacra del Golfo Dianese “, a cura di Anna Marchini, storica del territorio. Prima dei saluti, è previsto il brindisi natalizio e lo scambio degli auguri a cura dello staff del Museo Civico del Lucus Bormani.