Lunedi 16 dicembre alle ore 21 nella collegiata di Santa Maria Assunta a Pontecurone si svolgerà il tradizionale “Concerto di Natale” organizzato dalla Amministrazione comunale.

Quest’anno sarà la volta del Coro Gospel By Faith Il coro By Faith nasce nella città di Alessandria, nella primavera del 2015 nell’ambito della Chiesa Cristiana Evangelica , aprendosi da subito alle altre comunità evangeliche e non della zona, grazie alla passione di un gruppo di amanti della musica Gospel sotto la direzione esperta del frizzante e creativo Claudiu Paduraru. Il coro comprende ad oggi una trentina di membri provenienti dalle chiese delle province di Asti e Alessandria.

Al suo interno include credenti evangelici e cattolici. La scelta di affrontare tale repertorio deriva dalla profonda convinzione che il messaggio contenuto in questi canti sia più attuale che mai, trasmettendo parole di libertà, amore e speranza.