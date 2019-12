Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Che fine ha fatto Bernadette” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona. Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.





Che fine ha fatto Bernadette





Where’d You Go, Bernadette Regia: Richard Linklater. Sceneggiatura: Richard Linklater, Vincent Palmo Jr. Fotografia: Shane F. Kelly. Montaggio: Sandra Adair. Attori: Cate Blanchett , Billy Crudup , Kristen Wiig , Emma Nelson , James Urbaniak , Judy Greer , Troian Avery Bellisario , Laurence Fishburne , Zoe Chao. Distribuzione: Eagle Pictures e Leone Film Group. Produzione: Annapurna Pictures, Color Force. Paese: USA, 2019. Durata: 130 min. Genere: Commedia, Drammatico



Che fine ha fatto Bernadette? , il film diretto da Richard Linklater, segue la storia di Bernadette ( Cate Blanchett ), un brillante architetto in un ambiente di lavoro prevalentemente maschile e mamma amorevole della quindicenne Bee ( Emma Nelson ). La donna è completamente dedita alla sua famiglia, per la quale ha sacrificato anche la sua professione.

Con il suo carré liscio e i grandi occhiali neri, Bernadette ha un atteggiamento totalmente disinteressato verso le altre mamme, in particolare verso Audrey ( Kristen Wiig ), sua vicina di casa, con cui non va affatto d’accordo. Ma la sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un evento inaspettato e pur di non deludere sua figlia e suo marito, Bernadette decide di sparire misteriosamente, avventurandosi da sola in Antartide. Bee e suo padre si mettono sulle sue tracce, mentre cercano di scoprire i motivi che hanno spinto la donna a lasciare la sua amata famiglia.