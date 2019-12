Si avvicina Natale e continua l’inaugurazione delle iniziative natalizie, molte delle quali rimarranno attive e visibili per tutto il periodo delle feste natalizie.

Il secondo week end di avvicinamento al natale è stato un ennesimo successo per l’Amministrazione Comunale di Tortona che dopo molti anni ha deciso di ravvivare il Natale con tant manifestazioni creando uno spirito natalizio che non si avvertiva da molto tempo.

Manifestazioni realizzate per i bambini ovviamente, ma anche per i grandi, perché Natale è di tutti.

ieri pomeriggio l’avvenimento più importante è stata l’inaugurazione del presepe gigante realizzato con pannelli di polistirolo a grandezza d’uomo in piazza Arzano, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi del vice Fabio Morreale e del presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo.

Un presepe realizzato da oltre 40 volontari fra cui alcuni dipendenti comunali che fuori dall’orario di lavoro hanno messo a disposizione il loro tempo libero per collaborare con i simpatizzanti dell’associazione Peppino Sarina che hanno realizzato l’evento.

Come potete vedere dalle immagini sotto, però, si è trattato di un presepio molto particolare che è stato più che altro un inno alla bravura del burattinaio tortonese Peppino Sarina: le uniche due figure colorate, infatti, sono due burattino che fungono da bue ed asinello: Pampalughino, il personaggio creato da Sarina e Tascone burattino non della zona adottato e valorizzato nel tortonese come da nessun’altra parte.

Ma se questa era la manifestazione per gli adulti, i bambini hanno potuto divertirsi grazie alla presenza di animatori e truccatori sparsi qua e là per il centro storico con postazioni in alcune piazze, oppure imbucando la letterina a Babbo natale nel caratteristico villaggio in corso Montebello, oppure, insieme agli adulti visitare la mostra delle bambole a palazzo Guidobono per un ennesimo sabato di festa dove persino i portici erano affollatti.

Di seguito alcune immagini del sabato nel centro di Tortona.