Acqui Terme da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio 33° Edizione Esposizione Internazionale del Presepe Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 11.30 Aperto nei giorni sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e domenica 22 dicembre. Dal 24 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni: feriali dal lunedì al sabato 16,00-18,00; festivi dalle 15,30-19,00. Il giorno di Natale dalle 17,00 alle 19,00 presso lo spazio espositivo Movicentro in via Aless andria. A cura della Proloco di Acqui Terme Tel. 338 194223

Acqui Terme da sabato 7 dicembre a mercoledì 25 dicembre Villaggio di Babbo Natale Inaugurazione sabato 7 dicembre alle ore 10.00 Mercatino di Natale – piazza Italia Casa di Babbo Natale – piazza Italia. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15 .00 alle 18.00. La fabbrica dei giocattoli , con Mamma Elfa e Babbo Elfo – Palazzo Chiabrera, via Manzoni, Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16 .00 alle 19.00. Info ufficio Turismo – Comune di Acqui Terme 0144 7 70298/ Ufficio IAT 0144 322142

Dicembre, due appuntamenti fissi ad Acqui Terme per le feste natalizie