ARRIVA MISS INVERNO 2019!

L’ATTESA È QUASI FINITA, DOMENICA 8 DICEMBRE A IMPERIA IL CONTEST PIÙ ORIGINALE DELLA STAGIONE ELEGGERÀ LA REGINETTA DELL’INVERNO

Ultime ore di attesa e poi Miss Inverno 2019 sbarcherà nuovamente ad Imperia con la quarta edizione del beauty contest che eleggerà anche quest’anno la reginetta dell’inverno.

Su quale delle splendide 25 concorrenti si poserà la corona di Miss Inverno 2019?

Sarà possibile scoprirlo domenica 8 dicembre quando a partire dalle ore 21 l’auditorium della Camera di Commercio di Imperia ospiterà la serata ad ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili), dove anche quest’anno il pubblico presente verrà coinvolto in modo diretto nella gara decidendo a chi assegnare la fascia di “Miss Inverno Vox Populi” con uno speciale tagliando per votare che sarà consegnato ad ogni spettatore presente in sala.

Ai componenti della giuria tecnica invece, il compito di eleggere la più bella ed assegnare tutte le altre fasce in palio, tra le quali:

MISS INVERNO 2019

MISS IMMAGINE (Blow Vape Grow Shop)

MISS BELLEZZA RADIOSA (Stefania Merello, Free Trikini)

MISS INVERNO SPECIALE (Mantellassi Immobiliare)

MISS INVERNO TARGET (Target – Albenga)

MISS INVERNO VOX POPULI (Pasta fresca Morena)

MISS ELEGANZA (Nelson’s Caffé)

MISS CASUAL (Frantoio Secondo)

MISS SORRISO (Studio dentistico Marazzi)

MISS SPORT (de Masi movimento terra)

MISS PORTAMENTO (Polis Tende Sanremo)

MISS FASCINO (MDF Gomme Pontedassio)

MISS ROMANTICA (Fidas)

MISS ROSA D’INVERNO (The Ranch)

Diversi anche gli artisti ospiti che si esibiranno nel corso della serata, dalla giovane cantautrice, vera e propria promessa della musica Valentina Sloboda, al noto cantautore Simone Alessio (Garibaldi), reduce dalle selezioni per il prossimo Festival di Sanremo, fino alla straordinaria arpista Andrea Pietrobon, in arrivo dal prestigioso Conservatorio di Milano.

Miss Inverno é organizzata dall’Agenzia LuNa Comunicazione|Eventi in collaborazione con Confcommercio Imperia e sarà condotta anche quest’anno da Luca Valentini (che è anche il creatore e patron dell’evento) e Selene Coccato.

Il Contest si avvale della partnership di una serie di professionisti ed aziende private senza il cui apporto fondamentale il concorso stesso faticherebbe ad esistere, nel 2019 fanno parte della grande famiglia di Miss Inverno:

MoMart Guest House di Andora che ogni anno ospita nelle sue eleganti suite artisti e modelle, Atene Edizioni che ha curato la stampa della grafica del concorso, My Home immobiliare di Albenga, la Profumeria Joan di Alassio, Tutto Capsule di Imperia, Ottica Fagnola di Diano Marina, che proporrà in passerella le sue nuove collezioni di occhiali, Tina Tre di Imperia, il Barblú Caffé Vergnano di Imperia dove si svolgerà l’aperitivo pre concorso con tutte le Miss, NaturHouse di Imperia, il Residence Le Terrazze di Alassio che ha ospitato lo shooting fotografico di presentazione, La Riviera, Radio 104 Savona Sound, Ishué moda e abbigliamento di Imperia, Hakuna Matata di Loano grazie a cui ogni anno si svolge lo speciale servizio fotografico benefico in barca a vela durante il mese di maggio, il Consorzio di Porto Maurizio, il GV Sport di San Bartolomeo al Mare e l’Agenzia Miky Events che porterà a Miss Inverno addirittura…la neve!

Main sponsor dell’evento é Mantellassi Immobiliare di Alassio mentre l’abbigliamento per la sfilata Elegante è fornito dal negozio Target di Albenga, con il concorso sin dalla prima edizione e dove nel corso del mese di dicembre di sono tenute anche le prove d’abito. Fiori e bouquet sono di Isa e Paola Garden di San Bartolomeo al Mare.

Le acconciature e il trucco delle 25 aspiranti Miss (in arrivo ad Imperia da 3 regioni, 5 provincie e 20 comuni diversi), sono affidati a Coiffeur et Beauté di Imperia, coreografie e gestione sfilate di Hingria Vazio, trasferimenti curati da Ivan Bazzani, palco, sala e organizzazione Vox Populi Arianna Papa, sicurezza Davide Papa.

Ad occuparsi di audio e luci invece sarà Paolo Bianco che per il terzo anno consecutivo cura il Service tecnico di Miss Inverno, registrazione video e regia interna Michele Cardinale, riprese video backstage e serata di Alessandro Sposato (Xonic Media).

Torna ospite dell’edizione di quest’anno anche la FIDAS provinciale di Imperia con i suoi volontari e le sue volontarie, che, così come nel 2018, ha realizzato le magliette ufficiali del concorso indossate dalle concorrenti.

Tre le sfilate che daranno la possibilità ad ogni aspirante Miss di esprimere il meglio di se, in abito Casual, Elegante ed in abbigliamento natalizio immortalate da un nutrito gruppo di fotografi e riprese dal Videomaker romano Mauro Vallanti che produrrà il film dell’evento grazie alla partnership con GattoNudo Identity Film Produzioni Roma, già seguitissimo anche in rete attraverso la pagina Facebook ufficiale con migliaia di visualizzazioni e le più importanti testate giornalistiche Online e cartacee, liguri e non solo, inoltre, alla serata saranno presenti anche tutte le Miss Inverno elette fino ad ora.

Si rinnova anche l’appuntamento con l’aspetto “culturale” di Miss Inverno, grazie al simbolo del concorso le “Rose di Miss Inverno”, vere e proprie sculture realizzate in numero limitatissimo ed in esclusiva anche quest’anno dall’artista tabiese Nahida Luna.

Domenica 8 dicembre sarà possibile accedere all’Auditorium imperiese a partire dalle ore 20,30 da via T. Schiva, via Belgrano e la centralissima Piazza Dante, la serata inizierà alle ore 21.

LE CONCORRENTI:

1 ILENIA GALLIANI, 20 di Sanremo è una studentessa

2 MICHELA FASUOLO, 17 anni di di Pompeiana, ama fare shopping

3 MARZIA LOVESIO, 31 anni di Andora, ama cantare, danzare e l’equitazione

4 JESSICA GARRIDO, 27 anni di Alassio, lavora come hostess e nel tempo libero fa la mamma

5 GIADA IRITI, 18 anni di Rapallo

6 ALESSANDRA GALLO, 23 anni di Sanremo, studia per diventare maestra e gioca a calcio

7 CECILIA PIONZO, 20 anni di Alba, studia scienze della comunicazione, ama la musica

8 MARIA CHIARA GALLO, 17 anni di Albenga, ama viaggiare e pratica ginnastica artistica

9 GIADA SALVI, 18 anni di Bergamo, é tifosissima del Milan

10 CARLOTTA BACCINI, 20 anni di Vasia (IM), studia inglese e ama l’arte

11 MARTINA LANZALACO, 24 anni di Albenga, ama gli animali e pratica equitazione

12 ARIANNA CREMASCOLI, 18 anni di Milano

13 ROBERTA SIRAGUSA, 17 anni di Sanremo, è una studentessa e ama molto disegnare

14 ARIANNA CAPUTO, 18 anni di Alassio, è una studentessa e ama fare volontariato

15 GLORIA CUSIN, 20 anni di Rapallo, studia comunicazione e ama il calcio

16 SUSANNA CATELLANI, 21 anni di S.Biagio della Cima (IM), ama leggere e il ballo latino

17 SOFIA TUMMI, 20 anni di Ventimiglia

18 MARTINA SCATOLINI, 27 anni di Genova, lavora come educatrice negli asili

19 MIRIAM BISON, 18 anni di Cisano sul Neva (SV), è una studentessa e ama ballare

20 ILENIA STARITA, 20 anni di Alassio, ama cantare e pratica Fitboxe

21 CHIARA REDOLFI TEZZAT, 18 anni di Ventimiglia, studia, ama la danza e viaggiare

22 NICOLE VIO, 16 anni di Albenga, ama viaggiare, recitare e fare palestra

23 LAIMA OVCINNIKOVA, 26 anni di Albenga, sogna di diventare pilota di rally

24 ARIANNA VIO, 18 anni di Andora, studia e pratica pattinaggio artistico a rotelle

25 SERENA CAPACCHIONE, 18 anni di Andora, studia e vorrebbe diventare una Make Up Artist