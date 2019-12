Ricerca per:

Nel novembre del 2018, la donna avendo problemi con della documentazione relativa alle sue carte di credito si affidava all’uomo che si era qualificato quale procuratore stragiudiziale. L’uomo, incassava dalla vittima la somma di 2000 euro, riscossi in più riprese, consegnando come ricevuta un foglio di scarsa autenticità e senza risolvere le problematiche si rendeva irreperibile.

