Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Altri interventi nel corso della giornata da parte dei pompieri si sono verificati in diverse abitazioni alla frazione Rivalta Scrivia con cantine e seminterrati allagati dalla recenti piogge.

Anche in questo caso i pompieri lo hanno liberato dall’auto allagata che con ogni probabilità, visti i danni, sarà inservibile e anche in questo caso le transenne che ne impedivano l’accesso e avvisavano del pericolo di allagamento erano state spostate da qualcuno

Quello più significativo è stato sicuramente il soccorso prestato ad un automobilista che alla guida della propria Volkwagen che si è “piantato” nel sottopasso in strada Cerca alla frazione di Torregarofoli, lo stesso in cui due giorni prima è stato fatale ad una famiglia con una bimba di 11 anni.