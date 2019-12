Tutto è iniziato in piazza Roma dove è ubicato il monumento ai caduti del mare, nonostante una leggera pioggia, è iniziata la cerimonia di commemorazione, con l’alza bandiera e la deposizione di una corona di alloro, e con il suono del silenzio per l’omaggio ai caduti.

A seguire il Presidente M.O.V.M Italo Reginato ha dato la parola al Presidente Emerito Giuseppe Calore che ha iniziato le orazioni di rito, poi il Sindaco Federico Chiodi e in rappresentanza della Marina Militare il capitano di Fregata Gianluigi Arzani al termine il sen. Enrico Pianetta con la sua orazione ha chiuso la cerimonia.

Poi è seguita la Santa Messa nella Chiesa di San Michele.



Hanno preso parte alla cerimonia oltre ai sopraccitati, il comandante della tenenza della guardia di finanza il capitano Francesco Di Prinzio, il comandante del comando vigili urbani Orazio Di Stefano, il comandante nucleo comando carabinieri il maresciallo maggiore Maurizio Ierardi, i gruppi di assodarmi della Polizia di stato, della guardia di finanza, degli alpini, dell’arma aeronautica e le crocerossine, la madrina del gruppo ANMI la sig,ra Coppi Caviglia Ilde, i soci e i simpatizzanti del gruppo ANMI.