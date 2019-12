Alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona oggi nuova manifestazione dei lavoratori clo licenziati. Il Sindacato SI Cobas si chiede solidarietà a tutti i lavoratori e cittadini per il reintegro dei licenziati.

” La clo – dice il Sindacato – ha proposto ai lavoratori un ulteriore incontro per discutere di una nuova proposta. I lavoratori hanno accettato per valutare la nuova proposta dimostrando apertura e fermezza. Il presidio è quindi stato sciolto tra canti e cori di lotta. Oggi sabato 14/12 alla casa del quartiere di Alessandria alle 15 i lavoratori racconteranno di questa altra grande giornata di lotta e discuteranno l’organizzazione delle iniziative da mettere in campo insieme ai cittadini e alle realtà solidali. chi tocca uno tocca tutti!”