SABATO 14 DICEMBRE

Tortona: dalle ore 15:30 centro città L’invasione degli elfi magici (in replica il 21 dicembre) ore 17 piazza Arzano inaugurazione Presepe Monumentale a cura Associazione Peppino Sarina

Tortona: fino al 6 gennaio al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione è aperto il maxi presepio meccanicanico disposto su 650 mq. Orario dal lunedì alla domenica ore 10-12 e 15-18

Tortona: fino al 6 gennaio Oasi On ice la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta davanti al Cinema Megaplex Stardust Official Tortona ogni giorno dalle 15 alle 23 – info 3470037248

Tortona: fino al 6 gennaio nel chiostro del museo Diocesano in via Seminario mostra di presepi artistici. Orario sabato e domencia dalle 15,30 alle 18

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Carbonara Scrivia: Concerto di Natale dalle ore 21 presso sede S.M.S. con la corale San Martino

DOMENICA 15 DICEMBRE

Tortona: dalle ore 15:30 centro città La grande caccia al tesoro degli elfi con ricchi premi – mappa

Tortona: alle ore 20:45 Basilica Santuario Madonna della Guardia Et Verbum caro factum est, et habitavit in novis parola e suoni in preparazione del Santo Natale

Castelnuovo Scrivia: Mercatino di Natale nell’arengo del castello podestarile in piazza Vittorio Emanuele. Protagonista sarà il cibo, in tutta la sua arte, oltre a gioielli, abiti, e oggettistiche

Sale: dalle ore 8 alle 18 in centro storico naatle salese con bancarelle, dolci e musica

Spineto Scrivia: dalle ore 9 in piazza mercatini organizzati dalla Pro Loco – artigianato, oggettistica, hobbystica, cioccolata, vin brulé e pony per bambini

Villalvernia: dalle ore 15 alle ore 22 nel Salone Polifunzionale (riscaldato) distribuzione della FARINATA DI S. LUCIA in musica