Sabato 21 dicembre è stato un successo per la recita di Natale organizzata dalla Parrocchia di San Matteo in collaborazione con l’ Accademia Musicale San Matteo, mettendo in scena “La Natività”.

Chiesa gremita e calorosa che ha dimostrato affetto attraverso la vicinanza e la partecipazione. Protagonisti più di venti bambini che hanno recitato con entusiasmo sotto la regia delle catechiste Grazia e Veronica.

I collaboratori parrocchiali Nicolò, Andrea, Gianni, Anna, Roberto hanno lavorato duramente per creare la giusta atmosfera e il giusto bilancio di luci e audio e le scenografie.

Alessio si è occupato anche delle foto. Intensa la partecipazione del Gospel Choir diretto da Omar Muratore, del bellissimo Coro Voci Bianche e della maestosa Corale San Giovanni di Sale con il fantastico basso Andrea Comelli, diretti da Daniela Menditto, che con suggestive melodie hanno veramente riportato a scoprire il centro e il vero senso del Natale.

Presenti alla serata il presidente del consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e il segretario comunale Salvatore Pagano e i parroci don Claudio e don Luca che permettono di portare avanti e realizzare queste bellissime iniziative.

