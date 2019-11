Villalvernia fa parte dell’area Tortonese, Sardigliano è a metà, eppure per il servizio di vigilanza sul territorio hanno scelto di unirsi a Novi Ligure.

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre,. infatti, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Novi Ligure, Pasturana, Sardigliano e Villavernia la convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Polizia Locale.

Tale convenzione che avrà la durata di 3 anni con decorrenza dalla firma, ha come scopo la gestione in modo coordinato ed in forma associata della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, utilizzando tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti, destinate allo svolgimento delle attività e dei servizi istituzionali di competenza della funzione medesima.

I servizi inerenti alla funzione associata vengono resi in ragione della disponibilità di personale e mezzi.

Prosegue quindi la collaborazione tra Enti, anche in termini di sussidiarietà, che vede impegnato il Comune di Novi Ligure in opera di promozione e prevenzione della sicurezza del territorio.

Se per Sardigliano che gravità più sull’area novese che Tortonese, può starci, c’è da chiedersi il motivo per cui Villalvernia abbia scelto di unirsi a Novi Ligure, soprattutto perché ad uno “sputo” (è praticamente attaccata) si trova Castellar Ponzano, frazione di Tortona, già oggetto di controlli da parte dei Vigili urbani Tortonesi.