Si comunica che il 15 novembre 2019 , la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria resterà chiusa al pubblico , per consentire alla ditta incaricata un intervento di manutenzione dei locali del sottotetto . Le Sale Blu della Biblioteca riapriranno alle ore 12.15 .

Chiude per lavori la Biblioteca di Alessandria