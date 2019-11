Venerdì 29 novembre il Liceo Peano apre le porte a studenti e famiglie interessati a conoscere piani di studio e attività degli indirizzi liceali: sarà Open Night 2019! Alle ore 20 il dirigente scolastico, prof. Maria Rita Marchesotti, accoglierà gli ospiti per un saluto. Fino alle 23 ci sarà la possibilità di visitare aule e laboratori accompagnati da docenti e da studenti a disposizione per dare informazioni e per descrivere lavori in classe, progetti e attività dell’istituto.

