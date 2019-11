Sarà presentato venerdì 29 novembre alle ore 18 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini (via Paolo Giacometti, 22) La casa di Henriette , ultima fatica di Domenico Barrilà appena uscita in libreria per la casa editrice Sonda. Durante l’incontro, che fa parte del programma de “ La Torre di Carta ”, l’autore dialogherà con Alessandro Tacchino. La casa di Henriette è un romanzo di formazione, la storia di un legame insolito e profondo, che mette in moto una ricerca dall’esito imprevedibile. Una ricerca durata mezzo secolo si trasforma in un libro travolgente con protagonisti dal presente e dal passato, portandoci a cercare noi stessi, a domandarci quali siano le attese di chi sceglie di migrare, ma soprattutto a riconoscere nella memoria il valore supremo su cui si fonda la storia dell’Europa e di chi l’ha abitata. Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, si occupa di attività clinica da oltre 35 anni. Oltre a collaborare con alcune testate nazionali, dirige due collane da egli stesso ideate ed è supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione del disagio. Ha alle spalle una fortunata produzione di saggistica su temi di educazione e formazione e riscuote enorme successo anche all’estero. Inoltre, è relatore di numerosi seminari e conferenze rivolti sia a specialisti che ad appassionati. Sempre per La torre di Carta, il prossimo fine settimana saranno recuperati due eventi rimandati la scorsa settimana a causa del maltempo. Sabato 30 novembre (ore 17) al Museo dei Campionissimi si potrà ammirare il restauro della Maestà, la cassa processionale proveniente dall’oratorio della Ss. Trinità che rimarrà esposta al pubblico fino al prossimo 29 marzo. Oltre alle autorità cittadine, saranno presenti i funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali, le restauratrici Francesca Ventre ed Emanuela Spera, Silvia Vicini del dipartimento di chimica dell’Università di Genova e la responsabile del Museo, Chiara Vignola. Domenica 1° dicembre verrà presentato l’ultimo volume di Lorenzo Robbiano Bentornato Marenco. Storia del Carlo Alberto e dei teatri novesi dal XVII secolo (Edizioni Epoké – La Torretta): alle ore 10 in via Girardengo, davanti al Teatro Marenco, si svolgerà una performance teatrale con Andrea Robbiano, Paolo Plaza, Irene Squadrelli e Ilaria Saccà; alle ore 10.30 nella Multisala Moderno di via Girardengo si terrà la presentazione del libro con interventi di Gian Paolo Cabella (Sindaco di Novi Ligure), Nino Andronico, (Presidente della Fondazione Teatro Marenco), Simone Tedeschi (editore). Modera l’incontro Alberto Marello, direttore de Il Piccolo. Per informazioni: www.latorredicarta.it / info@librialsole.it / 333 2528930 www.comune.noviligure.al.it Pagina facebook: La Torre di Carta