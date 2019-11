Venerdì 29 novembre, alle 21.00, la Biblioteca comunale “Roberto Allegri”, in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità di Serravalle Scrivia, organizzerà la conferenza intitolata “Il femminile in cammino…Per un nuovo equilibrio della vita sul pianeta” con Emanuela Chiarini, artista e ceramista.

Il femminile è quella parte della dualità umana che attraversa tutti gli esseri e che ci porta messaggi di pace, accoglienza e rispetto. Da tempo il femminile si muove su questo pianeta adoperandosi con azioni singole e collettive sostenendo con forza e determinazione una visione inclusiva per la salvaguardia del medio ambiente e per il sostegno alla vita.

Una carrellata di alcune delle tante storie che non vengono spesso raccontate sui cammini del femminile e sui messaggi che esso porta.

A seguire la presentazione del progetto artistico Walking Mother Project, la Madre in Cammino che sta percorrendo viaggi inaspettati e incantevoli, portando messaggi che onorano la vita incontrando meraviglie naturali, anime accoglienti e storie di incontri.

Così Emanuela Chiarini parla di sé: “Ho il desiderio dell’arte nelle mani e nel cuore. Nel mio camminare in questa Vita ho indagato danza, musica, canto e varie tecniche artistiche frequentando un Liceo Artistico e una Accademia di Belle Arti.

Ho lavorato nel mondo dell’artigianato esplorando materiali come legno, vetro e poi, finalmente l’argilla. Mi sono dedicata alla produzione di prodotti artigianali come vasellame ed oggettistica, inoltrandomi nei territori sconosciuti e immensi dell’arte ceramica, indagando forme, colori e tecniche di cottura.

Parallelamente a questo aspetto lavorativo mi sono interessata a antiche culture indigene che conservassero memorie di un’umanità in connessione con il percorso cosmico della Vita: il mio cammino è andato a ovest, indagando e imparando dalle culture amerindie i tanti cammini possibili che portano al cuore. Praticante di sciamanesimo, mi sono formata con Alessandra Comneno e Maurizio Balboni, collaboro con l’associazione Chakaruna – Ponte tra i Mondi, pratico il servizio al Fuoco, indago la Cosmovisione integrando gli insegnamenti delle tradizioni del centro America.

Nasce così il desiderio di unire i vari aspetti del mio camminare la vita, nell’ispirazione di seguire la potenza magica e celebrativa dell’arte, che attraverso il racconto poetico del Sogno terreno sveglia e nutre antiche memorie, semi di una continua e nuova creazione.