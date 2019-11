Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Un ricordo che resterà per sempre negli occhi che amano guardare la bellezza naturale, nel cuore che si emoziona d’incontri interculturali, nella mente che sogna un viaggio magico nel mondo, nella vita di chi vive i valori legati alla natura e all’uomo.

Venerdì 22 novembre prsso la sede del Club Alpino Italiano in via Trento a Tortona si terrà una serata dal titolo “VIAGGIARE CON LO SPIRITO INCA ROCA” Incontro con la guida andina Edgar Roca che tratterà il tema “Da Machu Picchu, la meraviglia del mondo, alle montagne colorate. La più bella e variata area naturale al mondo scrigno di tradizioni e costumi delle culture andine: HUAYHUASH IL TREKKING PIÙ BELLO AL MONDO”