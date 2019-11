Inaugurerà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18.30 presso Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura la mostra ARMONIA N.3 dell’artista Antonio De Luca.



Dopo Materie prime del 2014, De Luca torna a Valenza con una personale tutta dedicata ai lavori dell’ultimo anno in cui si è concentrato sulla ricerca dell’armonia, come lascia intendere anche il titolo voluto per l’esposizione. Così come per la musica anche in pittura l’armonia rappresenta una componente fondamentale che, tecnicamente, corrisponde alla disposizione delle figure nell’insieme dell’opera. Ma l’armonia ricercata da De Luca va oltre la tecnica compositiva estendendosi a coinvolgere anche la sfera più emotiva e comunicativa delle sue opere.



Sarà questa anche l’occasione per ammirare, accanto a oli e acquerelli, l’installazione Bosco di fuori allestita da De Luca pochi mesi fa presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi in occasione della manifestazione internazionale ArtSite Fest curata da Domenico Maria Papa. Eleganti vasi ceramici decorati con elementi della fauna, quali maestosi cervi e delicati uccellini, immergono lo spettatore in un ideale bosco fuori dal bosco.



Negli ultimi anni De Luca ha affiancato all’attività pittorica anche quella curatoriale ideando e coordinando, in particolare, la manifestazione EXTRA dedicata al dialogo tra arte e design e la mostra su Emanuele Luzzati presso Diqui – spazio per l’arte contemporanea entrambe a Vercelli. Poliedrico e attento alla cura dei dettagli Antonio De Luca saprà affascinarci anche in questo nuovo percorso espositivo pensato apposta per gli spazi di Palazzo Valentino.



Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti alcuni incontri dell’artista con gli allievi del Liceo Artistico Carlo Carrà di Valenza.



La mostra sarà visitabile a Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura fino a sabato 7 dicembre 2019.



Orari:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30/14.30-18.00

mercoledì: 9.00-18.00

venerdì: 9.00-12.30

sabato: 9.00-12.00



Informazioni:

email: cultura@comune.valenza.al.it

tel. 0131-949286

fb: Centro Comunale di Cultura Valenza

instagram: ccc_valenza