A Tortona l’associazione Amici fa vivere da diversi anni il MiniFal, una comunità di ragazzi diversamente abili guidati da psicologi e supportati da volontari.

Si tratta di un gruppo in cui tutti operano in armonia e realizzano diversi lavoretti. Uno di questi è un libro di poesie e disegni che verrà presentato venerdì 22 novembre alle 17,30 nella sede del MiniFal, presso l’ex tribunale in Piazza delle Erbe. Siete tutti invitati a partecipare e a conoscere questa nostra realtà, se già non la conoscete.

Maria Teresa Arbasino