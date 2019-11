Uncem è con Quargnento e con la Sindaca Paola Porzio. Tutti i Sindaci d’Italia sono con lei. “Perchè affrontiamo emergenze, calamità, incidenti sui nostri territori, ma quello che è successo in questo paese alessandrino quest’ultima settimana è un dramma che ci riguarda, che tocca in primo luogo tre famiglie, dei tre Vigili del Fuoco morti nell’esplosione della cascina – riflette il Presidente Uncem Marco Bussone – ma è anche il dramma del paese, della comunità che stamattina si è unita senza chiudersi, ha detto di volersi costituire parte civile in un prossimo processo. Ho espresso alla Sindaca Porzio la vicinanza a nome di Uncem. La stessa cosa ho fatto con Capo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, che ho incontrato mercoledi scorso a Roma, per la morte di Antonino, Marco, Matteo. Siamo loro vicini, perchè i Vigili del Fuoco sono per i nostri territori riferimento decisivo, ogni giorno. Quargnento può trovare anche nella vicinanza dei Sindaci d’Italia la forza per andare avanti.

Uncem si unisce ai famigliari delle tre vittime, a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco, al paese alessandrino. La nostra rete di Comuni è un corpo e quando un pezzo soffre, si interroga, subisce anche attacchi, è debole, tutto il corpo si deve unire. Così è per Quargnento”.

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani