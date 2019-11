Carolina Forlino

Un pomeriggio gioioso, con tanta gente per quella che è stata una vera e propria festa che ha riscosso un grande successo.

Parliamo ovviamente delle Giornata del Folklore e delle Tradizioni popolari, magistralmente organizzata da Carolina Forlino che si occupa della gestione della Biblioteca di Gremiasco, uno splendido salone che viene utilizzato anche come sala Polifunzionale per manifestazioni culturali.

La Bibliotecaria stavolta ha fatto le cose in grande e cogliendo lo spunto dalla presentazione del libro “Storie” del nostro Direttore, Angelo Bottiroli, è riuscita ad organizzare un pomeriggio di grande con i cantori dell’oltrepo’ un gruppo fokloristico che ha cantato, con la sola voce e senza strumenti canzoni popolari delle valli.

Ad aprire il pomeriggio è stato il Sindaco di Gremiasco, Umberto Dallocchio, che ha avuto parole di elogio per Oggi Cronaca, uno dei pochi strumenti in grado di garantire una sempre puntale ed efficace informazione

Poi c’è stata la presentazione dell’e-book “Coi nostri strumenti: la tradizione delle Quattro Province dall’artigianato alla festa” ad opera di Claudio Gnoli e Paolo Rolandi.

Infine, la musica tradizionale delle Quattro Province con i giovani musicisti Cesare Pallavezzati (piffero) e Nicolo`Mandirola (fisarmonica) anche loro residenti in oltrepo’.

Alla fine del pomeriggio un sontuoso rinfresco con balli e canti, scambio di opinioni e tanto altro.

Con tanta buona volontà e una minima spesa il Comune, grazie anche al prezioso contributo della stessa Carolina Forlino che ha preparato anche un dolce tipico si è riusciti ad organizzare un pomeriggio di aggregazione.

“Anche la presentazione di libro – ha detto Angelo Bottiroli – può essere un pretesto per organizzare qualcosa per stare insieme, un incontro di aggregazione per scambiarsi opinioni e fare quattro chiacchiere perché altrimenti i paesi, specie d’inverno muoiono e la gente rimane chiusa in casa. Alla fine in fondo basta poco ed è possibile organizzare qualcosa di veramente valido come è stato fatto a Gremiasco sabato pomeriggio.”

Di seguito altre immagini.

Il Sindaco Umberto Dallochio

la presenazione del libro Storie

I cantori delle 4 province

Angelo Bottiroli

Caludio Gnoli