E’ nata a Imperia AnnunciToday.it la startup Imperiese che aiuta a vendere online: la nuova piattaforma per vendere gratis.

E’ nata a Imperia la nuova start-up che ha come focus l’aiutare le aziende ed i privati a vendere online. A fondarla un manager del web marketing e della vendita, Pellicardi Mario, originario del capoluogo ligure.

Il bisogno di maggior visibilità richiesto da privati, agenzie immobiliari, concessionari d’auto, non per ultime le piccole aziende agricole della nostra provincia, ha portato alla creazione di una nuova piattaforma per poter vendere online.

Al tempo stesso gli amanti dello shopping navigando sul sito potranno trovare quello che stanno cercando, dal prodotto tipico nella nostra terra alla giacca firmata.

La piattaforma di vendita è stata progettata e realizzata sfruttando le più innovative tecnologie di velocità e sicurezza dei dati in modo da superare brillantemente le recenti norme a tutela della privacy.

Oltre ad essere una vetrina di prodotti classificati in 45 categorie principali, il sito offre una visibilità internazionale supportata da un’indicizzazione multimediale sui motori di ricerca (cd. dati strutturati) e la possibilità di stampare cartelli in formato pdf.

Da oggi chi vuole nuovi clienti, può scegliere https://www.annuncitoday.it