Si tratta di un ulteriore e importante passo verso uno dei più sfidanti obiettivi del piano d’impresa 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, che prevede 15mila assunzioni dirette in cinque anni.

I nuovi arrivi si aggiungono alle 1750 assunzioni già avvenute dall’inizio del 2019 e porteranno a oltre 2mila il numero dei giovani assunti da mercato nell’anno in corso.

Ferrovie dello Stato Italiane continuano ad assumere giovani. Saranno 400 le nuove assunzioni in Trenitalia entro il 31 dicembre 2019 su tutto il territorio nazionale e riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e assistenza.

Ferrovie Italiane: altre 400 nuove assunzioni in Trenitalia entro il 31 dicembre 2019