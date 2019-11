Yonada e Daniela Menditto

Serata veramente speciale, sabato, in una location suggestiva come l’ Auditorium di San Matteo, con un numeroso e scatenato pubblico presente, che ha reso l’ atmosfera calda e famigliare. Il tutto alla presenza del sindaco di Tortona Federico Chiodi e del presidente del consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, sempre presenti agli eventi dell’ Accademia San Matteo. In sala anche alla presenza del presidente della Consulta delle Associazioni di Volontariato di Tortona Pia Camagna, si è esibito un bravissimo e coinvolgente Omar Muratore, in arte Yonada.

Il cantante, presentato da Daniela Menditto, responsabile dell’Accademia, ha eseguito i brani del suo album ‘Vado a piedi’, spaziando tra sonorità jazz e pop, e alcune cover di grandi artisti che hanno ispirato il giovane cantautore, in versione canto e piano.

Omar Muratore è docente di canto moderno, coro gospel e song writing all’ Accademia Musicale San Matteo e questa serata ha sicuramente ribadito il suo indiscusso talento.

Al concerto è seguito un piacevole rinfresco con due torte per festeggiare il terzo compleanno dall’uscita dell’ album “Vado a piedi”.

Nel 2020 uscirà il nuovo album del giovane cantautore dal titolo “Manifesto pop” .

Per chi volesse riascoltare le canzoni dell’ album “Vado a Piedi” di Yonada https://open.spotify.com/album/3WKPATgDqINhfGJ2SMRLEs?nd=1



Per chi invece volesse acquistare la versione mp3 dell’ album https://www.amazon.it/Vado-piedi-Yonada/dp/B01MSIM1PP