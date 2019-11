Ricerca per:

Molti treni sono stati cancellati. Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center gratuito 800 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it ; @lefrecce . E’ possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.

Riprogrammata l’offerta commerciale che prevvedrà per tutta la giornata, vista l’estensione della tratta interessata dal rallentamento (40 km), allungamenti dei tempi di viaggio tra 45 minuti e un’ora.