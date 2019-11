Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il Comune di Tortona informa la popolazione che in seguito alla diramazione del nuovo bollettino ARPA che abbassa a “Giallo” il livello di allerta per rischio idrogeologico nella nostra zona, domani, mercoledì 20 novembre, le scuole sul territorio comunale di Tortona saranno regolarmente aperte.