Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Di seguito tutti gli orari e le trame dei film in visione che sono ben 10 suddivisi tra le sei sale del cinema..

Tutti gli orari e le trame dei 10 film in visione questa settimana alla multisala Megaplex Stardust di Tortona