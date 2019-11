È in arrivo l’ultima edizione dell’anno per “ La Torre di Carta ”. La collaudata manifestazione culturale, organizzata dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con l’associazione Librialsole , si sdoppia in concomitanza con due importanti appuntamenti della tradizione novese. Dal 22 al 25 novembre, infatti, si terrà un’edizione speciale per la Fiera di Santa Caterina che prevede numerose presentazioni di libri. La Fiera del libro e degli illustratori sarà invece ospitata al centro fieristico dal 6 all’8 dicembre in occasione della rassegna enogastronomica Dolci Terre di Novi.

Il lungo programma prende il via venerdì 22 novembre (ore 21) al Museo dei Campionissimi con Novi Ligure e le sue Valli, un incontro con gli autori e i ricercatori impegnati nel progetto editoriale Menussie de gea , dedicato alla cultura tradizionale delle valli Borbera e Curone e del territorio delle Quattro Province, arrivato alla sua quinta pubblicazione con il volume di Paolo Ferrari Il mantello del centauro: Storia, identità e rappresentazione nelle alte terre delle Quattro Province . La giornata di sabato 23 novembre inizia con la tavola rotonda Le fiere di cambio dal Seicento ad oggi: strumenti innovativi per lo sviluppo del territorio. Aspettando la “Festa della moneta” Novi Ligure-Genova 2020 a cura del Centro Studi In Novitate Onlus e della Società Storica del Novese. Si tratta di due sessioni di lavoro che si terranno nell’arco della mattinata (dalle ore 9,30 alle 12,45) nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini, in via Paolo Giacometti 22. All’incontro, coordinato da Piero Vernetti (Panorama di Novi), interverranno esponenti del mondo economico, della cultura, della scuola e della ricerca scientifica. Dopo i saluti istituzionali di Renzo Piccinini (Presidente Centro Studi In Novitate), Gian Paolo Cabella (Sindaco di Novi Ligure) e Gianfranco Baldi (Presidente della Provincia di Alessandria), prenderà il via la prima sessione, introdotta da Andrea Sisti, a cui parteciperanno: Paolo Calcagno (professore associato presso l’Università degli Studi di Genova – Laboratorio di Storia marittima e navale), Fausto Fioriti (laboratorio di Storia marittima e navale), Daniela Barbieri (architetto), Carlo Varni (Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona). Alla seconda sessione, introdotta da Fabrizio Scarsi, interverranno Davide Viziano (Gruppo Viziano-Palazzo della Meridiana Genova) Roberto Roveta (Italvalv srl), Luigi Bussolino (ingegnere aerospaziale) e Michele Maranzana (dirigente scolastico Liceo “Amaldi” Novi Ligure) Sempre sabato 23, al Museo dei Campionissimi, si terranno altri due eventi: alle ore 18 Romualdo Marenco e il ballo grande: un binomio inscindibile a cura del ricercatore Gennaro Fusco (Joker Edizioni) e alle ore 21 Percorsi in Valle. Letteratura ed ecoturismo per far rivivere i luoghi con Mauro Ferrari che presenta il romanzo di Gianluigi Mignacco Il commiato e con Cristina Daglio che introduce Irene Zembo, anima di BorberAmbiente (a cura di puntoacapo Editrice). Gli appuntamenti per gli amanti della lettura continuano domenica 24 novembre con Bentornato Marenco. Storia del Carlo Alberto e dei teatri novesi dal XVII secolo