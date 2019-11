L’apertura di piazzetta de Amicis e di un tratto di via Emilia nord che prima erano isola pedonale, sono state fatte per aiutare il Commercio cittadino, ma sono sempre e comunque un provvedimento sperimentale e fra un anno verrà valutato se mantenerle o meno.

Il Comune di Tortona, inoltre, intende cambiare la viabilità ma ogni nuovo provvedimento vedrà la luce sempre e solo dopo un accurato confronto.

Queste, in sintesi, le risposte che l’assessore Luigino Bonetti ha dato al consigliere Lorenzo Bianchi in merito a un’interpellanza sulle recenti aperture dell’isola pedonale disposte nei giorni scorsi dalla Giunta.

“Lo abbiamo fatto per aiutare il Commercio – ha ribadito Bonetti – era previsto del programma elettorale votato da 7.800 tortonesi. Per quanto riguarda le altre possibili aperture della ZTL, comunque, valuteremo le zone dove sperimentarle perché, lo ripeto, si tratta di provvedimenti sperimentali. Colgo l’occasione per sottolineare che da dicembre partirà la tolleranza zero nei confronti di parcheggia l’auto all’interno della ZTL, anche nei confronti dei residenti, che spesso abusano dei loro permessi. Le regole vanno rispettate.”

Si è concluso così il “botta e risposta” tra l’assessore Luigino Bonetti e il consigliere di minoranza Lorenzo Banchi, prima firmatario di un’interpellanza che chiedeva conto al Comune delle motivazione che hanno indotto ad aprire i due tratti in questione dell’isola pedonale.

L’inizio però, non è stato esaltante con bianchi che sventola lo spauracchio dello smog e dei possibili danni alla salute per i cittadini e Bonetti a ribadire che il numero di auto in transito, almeno per quanto riguarda piazzetta De Amicis, così come i livelli di smog, sono rimasti gli stessi.

L’assessore ha definito certi contenuti dell’interpellanza una “politica di “basso profilo” rintuzzando le polemiche col fatto che, con l’apertura dell’Isola pedonale in piazzetta de Amicis, è finito anche il parcheggio selvaggio che si registrava nella zona.

“Quelle sull’aumento dell’inquinamento e su,l pericolo per la salute dei Tortonesi connessi all’apertura di due piccoli tratti della ZTL – ha detto Bonetti – sono polemiche sterili e inutili: non cambia nulla e c’è sempre la stessa quantità di smog. Piazzetta de Amicis è uno degli angoli più belli di Tortona il 15 aprile tornerà ad essere area pedonale. I dehor durante l’inverno, però, non funzionano e noi abbiamo cercato di aiutare il Commercio. Lo stesso principio vale per via Emilia nord, ricaveremo alcuni stalli per la sosta e favoriremo l’afflusso anche al parcheggio Santa Chiara in via Passalacqua, poco conosciuto dai tortonesi.”