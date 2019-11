Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Desidero ringraziare la Presidente Regionale FAI Roberta Cento Croce, il Capo Delegazione della Provincia di Imperia Maria Carmen Lanteri e tutti i volontari per l’attenzione e la cura che dedicano a Bordighera e per la loro fondamentale opera di tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Villa Garnier, Villa Etelinda e Palazzo Garnier hanno accolto gli studenti delle Classi Amiche FAI per una visita guidata condotta dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Aprosio di Ventimiglia. Una bellissima iniziativa, che ha permesso ai più giovani di conoscere meglio luoghi meravigliosi della nostra Città.

Dopo la Giornata di Primavera dello scorso marzo, Bordighera di nuovo protagonista di un evento FAI: ieri 3 tesori della città delle palme hanno aperto le loro porte in occasione delle Mattinate d’Inverno 2019.