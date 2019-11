Procedono spediti a San Bartolomeo al Mare i preparativi per l’organizzazione del Mercatino di Natale (Piazza Magnolie, 7-8 dicembre, orario 9-19, ingresso gratuito), evento che da oltre 15 anni si svolge nella cittadina del Golfo dianese. Nato per consentire ai commercianti, che non dispongono di un vero e proprio centro città, di “mettersi in piazza“, il Mercatino di Natale è diventato ormai parte dell’offerta turistica. E’ atteso da tutti di anno in anno e trova nella rinnovata Piazza Magnolie gli spazi ideali per esprimersi compiutamente. E’ un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che cercano nuove idee per i regali di Natale.

Il Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare si svolgerà sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 19, con articoli natalizi e idee regalo. Sabato alle 14:30, Magic Alex intratterà il pubblico con uno spettacolo di magia, palloncini e bolle di sapone; domenica, sempre alle 14:30, musica e canti natalizi con Tony’s.