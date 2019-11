Nell’anno del centenario della nascita del Campionissimo, Tortona ospita la prima edizione del “Premio Internazionale Fausto Coppi – Città di Tortona”, manifestazione ideata da Charly Bergaglio, inserita negli appuntamenti della decima edizione di Arena Derthona, con gli importanti patrocini di. Comune di Tortona, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte e Regione Liguria, CONI, Comitato Italiano Paralimpico, UPO Università del Piemonte Orientale ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

L’evento si terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 21.30, presso il Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello a Tortona, con la premiazione di personalità del mondo dello sport che nella loro carriera hanno saputo essere non soltanto grandi campioni, ma esempi di vita coraggiosa. La serata sarà presentata da Federico Quaranta, conduttore televisivo ed esperto conoscitore delle eccellenze del territorio piemontese, insieme a Marino Bartoletti notissimo giornalista, opinionista e scrittore, capace di informare gli appassionati dello sport con efficacia e precursore di nuovi paradigmi informativi. Nel corso della manifestazione le premiazioni si alterneranno a testimonianze, racconti, filmati, musiche e momenti di grande spettacolo, incentrati su Fausto Coppi e sui campioni e personaggi che si sono distinti per particolari meriti nel mondo dello sport e del giornalismo. La serata sarà anche l’occasione per presentare il libro “Terra – Riscoprire le nostre origini per un futuro migliore” scritto da Federico Quaranta con Andrea Caterini, e vedrà la partecipazione del cantautore Paolo Benvegnù che ha realizzato l a colonna sonora del video di presentazione del volume.

Un appuntamento prestigioso, alla presenza di autorevoli cariche e istituzioni pubbliche, dello sport italiano, della stampa sportiva e non solo, con un duplice obiettivo: onorare la memoria di Fausto Coppi con un premio unico, e concludere con un evento di elevata caratura, le celebrazioni della Città di Tortona dedicate al Campionissimo, Per info e contatti: segreteria@arenaderthona.com ; tel. 344-0150705.