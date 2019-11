Ricerca per:

Sarà possibile visitare con calma gli spazi espositivi, gli eventuali laboratori allestiti e ricevere materiale informativo, al fine di aiutare ad effettuare una scelta consapevole, obiettiva e serena per il futuro scolastico dei nostri ragazzi .

L’evento avrà luogo sabato 30 novembre 2019 dalle 9 alle 12 presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado di Viguzzolo, in Via Marconi n.62 – Viguzzolo.

Sabato a Viguzzolo un incontro per aiutare i genitori degli alunni della terza media a scegliere il loro futuro