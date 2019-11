Ricerca per:

Le immagini di videosorveglianza lo hanno però filmato e i Carabinieri l’hanno quindi riconosciuto senza ombra di dubbio, deferendolo all’Autorità Giudiziaria. Il 52enne dovrà ora rispondere del reato di tentato furto aggravato, sia per aver forzato l’ingresso sia perché la struttura è destinata a pubblico servizio.

L’uomo, forzando una porta secondaria della clinica, vi si è introdotto, tentando invano di aprire varie porte degli uffici presenti finché, scoperto da due infermiere in turno, si è dato alla fuga.

I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato in stato di libertà un noto pregiudicato 52enne del posto, responsabile di aver tentato un furto all’interno di una struttura sanitaria di Novi Ligure.

Tenta il furto in una struttura sanitaria a Novi Ligure, denunciato dai Carabinieri