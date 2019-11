Le AcquiLimpiadi si preparano per la prossima edizione del 2020. Giovedì 21 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Ex Kaimano sarà convocata la prima riunione organizzativa alla presenza dei responsabili delle associazioni locali e l’Amministrazione acquese che ha avviato il percorso.

All’incontro parteciperà l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Terzolo e la consigliera comunale Adriana Falcone, con il compito di tracciare le linee necessarie per costruire il prossimo cartellone di eventi durante le Acquilimpiadi 2020.

«Sono invitate – dichiara l’assessore, Alessandra Terzolo – tutte le associazioni e i cittadini. Il nostro interesse è di costruire la prossima squadra quanto più larga possibile per il 2020, perché abbiamo compreso, con la prima edizione, che è proprio attraverso le sinergie che si può creare un evento attrattivo che abbia come obiettivo una funzione sociale, ricreativa e formativa».

Le AcquiLimpiadi, infatti, sono una manifestazione composta da una serie di attività sportive integrate svolte presso il Centro Sportivo Mombarone e da numerosi eventi collaterali che vengono realizzati in diversi punti della città. Una festa di sport, amicizia e partecipazione per tanti ragazzi e ragazze.

Ogni associazione e cittadino potrà contribuire con proposte e suggerimenti al fine di migliorare l’esperienza della prossima edizione delle AcquiLimpiadi.

«Si tratta di un momento – chiarisce la consigliera comunale, Adriana Falcone – per entrare in contatto sia con vecchie conoscenze sia con nuove, al fine di pianificare in maniera condivisa la futura programmazione. Le AcquiLimpiadi sono un evento capace di coinvolgere un intero territorio».

Tutte le associazioni e i cittadini potranno inoltre rivolgersi per informazioni all’Ufficio delle Politiche Sociali, i cui funzionari potranno spiegare il progetto con maggiori dettagli e fornire le prossime date degli incontri organizzativi.

«Intendo dare concretezza – conclude l’assessore Alessandra Terzolo – a questo progetto al più presto. Le Acquilimpiadi si sono rivelate essere una grande risorsa per la città, ma soprattutto un momento di arricchimento sociale e culturale».

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio delle Politiche sociale al seguente numero 0144.770.293 oppure scrivere ad assistenza@comuneacqui.com.