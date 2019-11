Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Guide turistiche d’eccezione sono stati gli studenti della classe 3^AE dell’I.I.S. Marconi di Tortona. Gli allievi, accompagnati dalla professoressa Chiara Parente, hanno aderito come “Apprendisti Ciceroni” al progetto nazionale “Mattinate FAI d’Inverno”, coadiuvato dalla professoressa Giovanna Bianchi, delegata Scuola sezione FAI, Fondo Ambiente Italiano, di Tortona.