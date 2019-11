SABATO 30 NOVEMBRE

Tortona: alle 21 presso il teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello per la stagione di prosa va in scena “Madame Courage”

Tortona: fino al 6 gennaio Oasi On ice la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta davanti al Cinema Megaplex Stardust Official Tortona ogni giorno dalle 15 alle 23 – info 3470037248

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Carbonara Scrivia: alle 17,30 nella storica location del Dongione di Carbonara Scrivia, Monica Cusmano di Slow Food presenterà “Il Territorio in Cucina”.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Tortona: dalle 15.00 alle ore 19.00 aprono gratuitamente al Pubblioco Casa Barabino con lo studio del pittore nell’omonima via e la Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara.

Garbagna: alle 9:30 alle 19:30 Mercatino Natalizio all’interno del Consorzio La Torre con artigianato locale, antiquariato, mobili artigianali, idde regalo, prodotti tipici

Viguzzolo: ore 15 Biblioteca Comunale “Decoriamo i panettoni” laboratorio aperto a tutte le famiglie

Villaromagnano: presso la chiesa parrocchiale celebrazione del 75esimo anniversario del bombardamento ore 11 santa messa di suffragio – deposizione corona d’alloro presso la lapide in memoria