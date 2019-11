Una serata interamente dedicata al commercio, in tutte le sue declinazioni, rappresentanza, programmazione, servizi, sfide per il futuro e intrattenimento: si è svolta ieri, mercoledì 13 novembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato la presentazione dell’attività del nuovo consiglio direttivo di Casale Monferrato seguita dall’intervento “Commercio: sorridere seriamente” del comico televisivo e teatrale Antonio Ornano. I relatori che si sono susseguiti sul palco hanno portato al pubblico un messaggio importante: il commercio è vitale per le nostre comunità e gli imprenditori, insieme ai loro collaboratori, sono le persone che, facendo squadra, innovandosi ed adottando un atteggiamento propositivo, possono recitare un ruolo da protagonisti nel cambiamento che sta investendo tutti i settori produttivi e svolgere la fondamentale funzione di servizio alle nostre città e ai nostri paesi. Dopo il saluto del presidente provinciale Confcommercio Vittorio Ferrari , del Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi e dell’Assessore allo Sviluppo Economico Giovanni Battista Filiberti hanno preso la parola Alice Pedrazzi, direttore provinciale Confcommercio e Francesco Alfieri, direttore di Confcommercio Siracusa , associazione partner in progetti di gemellaggio tra cui il format Aperto per Cultura, esperienza di successo organizzata anche a Casale Monferrato. E’ poi intervenuto il presidente di Confcommercio Casale Monferrato Costantino Mossano , che ha raccontato il “nuovo passo” che la Confcommercio di Casale Monferrato, guidata dal nuovo Consiglio direttivo composto anche dai colleghi Laura Mellina, Pier Luigi Barbano, Giorgio Nosengo e Oscar Rinaldo, vuole dare ai soci e all’intera comunità del territorio casalese. “ Il messaggio che vorremmo lanciare ai commercianti del territorio casalese, ai cittadini e alle istituzioni – dichiara il presidente di Confcommercio Casale Monferrato Costantino Mossano – è un messaggio di unione, di coesione e di forte volontà di fare comunità e fare squadra per raggiungere il comune obiettivo di sviluppare l’economia del nostro territorio ed incrementare la nostra attività, portando turisti e visitatori in città. Ai commercianti rivolgiamo un invito a partecipare, a proporre, a dare il proprio contributo con idee e spunti perché l’Associazione siamo tutti noi e solo lavorando insieme possiamo difenderci dai grandi competitor dell’economia globale e portare avanti le nostre specificità”.