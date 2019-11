L’Amministrazione Comunale di Alessandria – tramite l’ Assessorato ai Servizi alla persona, Politiche sociali, abitative e per la famiglia guidato dall’Assessore Piervittorio Ciccaglioni – promuove per sabato 16 novembre alle ore 14.30 la Castagnata al Parco Isola delle Sensazioni di via Pacinotti 51 ad Alessandria. L’evento – ad ingresso libero – è a cura del Centro d’Incontro Comunale Galimberti . Ad animare il pomeriggio sarà presente l’ Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione di Alessandria . Per informazioni: Consorzio abc e-mail:rossi@consorzioabc.it – nertila.paloja@consorzioabc.it cell. 3279451785 Città di Alessandria e-mail: margherita.cavanna@comune.alessandria.it tel. 0131 515552 Sede: Via Piave n. 51