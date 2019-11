Sabato 16  Premiazione del Concorso Internazionale “UN POSTER PER LA PACE” riservato agli alunni delle Scuole Secondarie di Pr imo Grado Biblioteca Civica – ore 15 A cura dell’Associazione Lions Club Acqui e Colline Acquesi  In occasione del “500° anniversario dalla morte di L EONARDO DA VINCI” “AMORE LA SOL MI FA REMIRAR”. La musica ai tempi di Leonardo da Vinci Nadia Caris?, soprano . Massimo Marchese, liuto rinascimentale Sala Santa Maria, Via Barone 3 – ore 21 (ingresso l ibero) Organizzazione a cura del Comune di Acqui Terme e d ell’Associazione culturale Anthesis.  THE BEAT DREAM Manifestazione di danza urbana. Due giorni di works hop e compe??on con i migliori coreografi al mondo. Apertura al pubblico alle ore 21: speMacolo di alcu ne CREW Italiane. Ingresso libero Centro Congressi, Piazzale Alpini Inf o: U fficio Turismo 0144.770298