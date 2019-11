È il bilancio di un tamponamento avvenuto verso le ore 13:55 del 21 novembre 2019 sulla carreggiata nord dell’A21 tra un mezzo pesante e un furgone. Sul posto intervenivano le pattuglie della Sottosezione Polstrada di Alessandria Ovest che soccorrevano i due conducenti e avviavano i rilievi tecnici per accertare la dinamica dei fatti: allo stato si è potuto accertare che S.R., 39enne di Cavagnuolo (TO), addetto alla segnalazione di un cantiere mobile per lo sfalcio della vegetazione, era fermo in corsia di emergenza, intento, appunto, a segnalare con cartellonistica specifica la presenza di altri mezzi al lavoro attivi più avanti, quando C.R. 53enne di Colzate (BG) impattava con la parte destra del proprio autoarticolato la parte posteriore sinistra del furgone. I due veicoli, dopo l’urto, ormai privi di controllo, finivano fuoristrada nella scarpata di destra: C.R. rimaneva incastrato in cabina ed una volta estratto veniva trasportato presso l’Ospedale di Alessandria in codice rosso, mentre S.R. riportava lesioni meno gravi. In conseguenza del sinistro, si rendeva necessaria la chiusura della corsia di marcia per recuperare i veicoli e ripulire il manto stradale dai detriti dispersi, il che determinava code di alcuni chilometri in direzione Torino fino alle ore 18:30 circa. Pag. 1 a 1