In occasione dell’undicesima giornata nazionale Parkinson, il reparto di Neurologia, Ambulatorio Parkinson e Disordini del Movimento dell’Ospedale San Giacomo di Novi, ASL AL, organizza un incontro con il Dr. Luciano Arena e la Dr.ssa Gilda Di Brigida, due neurologi dell’ambulatorio per la malattia di Parkinson. Gli esperti informeranno sulla malattia e sulle terapie più avanzate e saranno disponibili a valutare gratuitamente chi fosse interessato.

L’iniziativa si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 presso l’aula magna dell’ospedale San Giacomo (sopra la Direzione Sanitaria), Via Raggio 12 – 15067 Novi Ligure (AL). Per avere ulteriori informazioni sulla giornata nazionale Parkinson e sull’attività del Reparto di Neurologia, Ambulatorio Parkinson e Disordini del Movimento dell’Ospedale di Novi, ASL AL potete contattare il direttore del reparto di Neurologia, dottoressa Eugenia Rota al numero 0143-332431. Hashtag: #30NOVEMBRE2019 A questo indirizzo i centri a livello nazionale che propongono iniziative per la giornata e maggiori informazioni: https://www.fondazionelimpe.it/giornata-nazionale-parkinson Ulteriori informazioni scientifiche sono reperibili presso il sito della fondazione Limpe: https://www.fondazionelimpe.it/osservatorio-nazionale-parkinson