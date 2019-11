Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019 alle Ore 21.00 presso il CINEMA MEGAPLEX STARDUST si terrà la serata “Nell’anno del cavallo” Racconti e immagini dal Nepal in mountain bike

INSIEME PER IL PAOLO VI DI CASALNOCETO

Mercoledì al Megaplex Stardust una serata del Cai per raccogliere fondi per il Centro Paolo VI di Casalnoceto, alluvionato